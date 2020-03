Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a raportat, sambata, ca a inregistrat 21 de noi cazuri de coronavirus intr-o singura zi și astfel bilanțul ajunge la 66, relateaza Reuters. Cele mai multe cazuri ale unor persoane care au fost in pelerinaj in Israel și Egipt a anunțat Ministerul Sanatații, intr-un comunicat de presa, potrivit…

- Autoritațile din Italia au anunțat ca au fost inregistrate 41 de decese ale pacienților infectați cu coronavirus in ultimele 24 de ore, transmite Euronews. Joi seara, datele bilanțului aratau 3,296 de cazuri de infectare cu COVID-19, pana la aceasta ora, numarul total al deceselor ajungand la 148. Veștile…

- Al zecelea caz de infectie cu coronavirus inregistrat in Grecia. Este vorba despre o persoana inrudita cu un cetatean care a calatorit recent in Egipt si Israel. Totodata, in contextul epidemiei de coronavirus, autoritatile elene au decis inchiderea scolilor din trei regiuni din vestul tarii, dar si…

- Grecia confirma primul caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba despre o femeie care a calatorit, anterior in Nordul Italiei, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Atena. Pacienta este o femeie de 38 de ani din Thessaloniki, care a calatorit recent intr-o zona din nordul Italiei, a declarat…

- Ministrul grec pentru migratie, Notis Mitarachi, a declarat luni ca Atena a cerut ajutor din partea partenerilor sai europeni pentru repatrierea, daca este posibil, a solicitantilor de azil afgani, informeaza AFP. Potrivit guvernului elen, cei mai multi (circa 75% in prezent) dintre solicitantii…

- (foto: www.israelhayom.com) Cand toata lumea inca mai petrecea intrarea in 2020, la Atena, la 2 ianuarie, s-au pus bazele celei mai importante aliante politice si energetice regionale din ultimii ani. EastMed, adica Mediterana rasariteana, cuprinde trei state: Israel, Cipru si Grecia. La usa asteapta…