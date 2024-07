Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale și vantul puternic au dus la prabușirea unui acoperiș in principalul aeroport din capitala Indiei, New Delhi. Cel puțin trei persoane au fost ranite, iar mai multe zboruri au fost anulate, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters,

- Mai multe sute de angajați ai unor fabrici din județul Harghita iși vor pierde locurile de munca, in 2024, dupa ce managementul acestora a anunțat ca unitațile vor fi inchise, din cauza prețurilor mari la materii prime și a condițiilor dificile economice. Fabrica de mobila din Odorheiul Secuiesc, de…

- O serie de cutremure de o intensitate inedita in ultimii 40 de ani au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei, fara a provoca pagube majore, au informat autoritatile locale, relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Societatea Nationala a Sarii a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, in vederea protejarii si a sigurantei personalului si vizitatorilor. Masura va ramane in vigoare pana la rezolvarea situatiei create de infiltratiile recente la Salina Praid, a anunțat Ministerul Economiei,…

- Vremea rea face ravagii in Arabia Saudita, unde au fost emise atenționari meteo de furtuna și inundații. Avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, instituțiile de invațamant din mai multe zone au fost inchise, iar elevii au trecut la cursuri online.

- In Bangladesh, toate școlile primare au fost inchise din cauza caldurii extrem de mari - temperatura a crescut peste 43 de grade Celsius. Activitatea instituțiilor de invațamint din unele regiuni ale țarii, inclusiv din capitala Dhaka, a fost, de asemenea, suspendata. {{742000}}Orele in școli sint anulate…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare privind formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale și creșterea nivelului apei in unele rauri mici, in nordul și centrul țarii.