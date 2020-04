ŞCOLI ÎNCHISE. Clasele I-V s-ar putea deschide din aprilie Danemarca ar putea redeschide centrele de ingrijire a copiilor și școlile, pentru copii din clasele 1-5, pe 15 aprilie, daca numarul de cazuri de infecții și numarul de decese cauzate de noul coronavirus raman stabile, a anunțat premierul acestei țari, Mette Frederiksen, citata de Reuters. Masura ar fi prima dintr-o serie de acțiuni menite sa relaxeze restricțiile impuse pentru prevenirea și combaterea epidemiei Covid-19. “Va fi, probabil, ca mersul pe sarma. Daca stam pe loc, pe parcurs, am putea sa cadem, daca ne grabim ar putea sa mearga prost. De aceea, trebuie sa inaintam precaut,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca s-a alaturat Austriei si devine a doua tara din Europa care anunta o relaxare treptata a masurilor impuse pentru a incetini raspandirea noului coronavirus. Decizia a fost luata in contextul scaderii numarului de imbolnaviri, scrie Bloomberg, citat de Mediafax.Danemarca incepe o „redeschidere…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni 127 de noi decese provocate de COVID-19, ceea ce aduce bilantul oficial al epidemiei de coronavirus din aceasta tara, una dintre cele mai afectate dupa China, Italia si Spania, la 1.812 de morti, informeaza AFP si Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Noua editie a campionatului de fotbal din Belarus a debutat joi, la Minsk, sfidand pandemia de coronavirus care a bulversat sportul mondial, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.In partida de deschidere, echipa Energetic BGU Minsk a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia BATE…

- S-a inregistrat primul deces in Scandinavia Potrivit agenției ANSA, Italia, cea mai afectata țara din Europa in acest moment, a vazut numarul persoanelor infectate sarind pe teritoriul sau. Sambata, au fost inregistrate 3.497 de cazuri noi, ceea ce a adus la 21.157 numarul persoanelor infectate, inclusiv…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Romanii care revin din Italia in Romania vor avea probleme, dupa ce Ungaria a declarat astazi stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…