- S-a emis inca un ghid de desfașurare a cursurilor in anul școlar 2020 – 2021.Elevii vor avea doar doua- trei discipline intr-o zi. Pauzele vor fi doar de 5 minute, și nu concomitent cu alte clase de pe palier. AFLA mai multe detalii: Mai sunt doua saptamani pana la inceperea nului școlar 2020 – 2021.…

- In contextul pandemiei de Coronavirus si a numarului inca mare de imbolnaviri zilnice, Ministerul Sanatatii a emis noi reguli pe care autoritatile trebuie sa le puna in practica, odata cu inceperea anului scolar, la 14 septembrie. Astfel, elevii vor sta la scoala intre 3 si maximum 7 ore. Ministerul…

- NOUL AN SCOLAR… Schimbari importante pentru elevii din judetul Vaslui. Autoritatile pregatesc un nou set de masuri pentru inceputul anului scolar de pe 14 septembrie. Astfel, elevii ar putea avea ore de numai 30 de minute, iar la unele materii, acestia ar putea avea mai putine ore. De asemenea, pauzele…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca provocarea pentru autoritatile locale este sa gaseasca solutii pentru ca elevii sa mearga la scoala in conditii de siguranta si crede ca, daca un primar nu are solutii, atunci ar trebui sa nu mai candideze pentru aceasta functie.

- Datele culese dinspre unitațile de invațamant, de abia acum, arata cat de puțin informata este decizia reluarii școlilor.Daca Ministerul Educației voia cu adevarat sa descentralizeze decizia pentru inceperea noului an școlar la nivelul unitaților de invațamant, instituția ar fi trebuit sa intrebe școlile…

- SALVAȚI COPII avertizeaza: 21% dintre școlile din Romania nu sunt pregatite sa iși primeasca elevii inapoi la scoala. Organizația Salvați Copiii Romania atrage atenția ca e nevoie de norme metodologice clare, pentru ca toate școlile sa permita reintoarcerea elevilor, in condiții de siguranța și non-discriminare.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a declarat, joi, referitor la inceperea noului an scolar in 14 septembrie ca "este (un plan n.red.) foarte rational, este nevoie sa avem invatamant, contactul pana la urma intre cadrele didactice, intre profesori si elevii lor acest contact…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a anuntat ca anul scolar poate incepe pe 14 septembrie, daca situatia epidemiologica nu este grava. Ministrul Educatiei a prezentat si cele trei scenarii in care elevii vor putea incepe anul scolar, transmite Edupedu."Așteptam din partea Ministerului Sanatații normele…