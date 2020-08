Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si are simptome specifice, insa starea de sanatate a fostului selectioner este sub control, informeaza telekomsport.ro. Anghel Iordanescu a fost depistat pozitiv dupa ce a inceput sa se confrunte cu simptome specifice infectiei…

- BCR si BCR Social Finance IFN SA s au alaturat proiectului IT4Kids in mediul rural, initiat de Scoala informala de IT, si au donat peste 300 de echipamente IT.Obiectivul acestuia este de a imbunatati accesul la educatia moderna inclusiv de la distanta pentru elevii din mediul rural, in contextul pandemiei…

- Marcel Vela a declarat, vineri, ca proprietarii locuintelor si terenurilor care au fost inundate in judetele Timis si Caras Severin vor fi despagubiti. Ministrul de Interne a precizat ca in urma inundatiilor din Lugoj au fost mobilzate in zonele calamitate efective din judetele Mehedinti, Dolj, Olt…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 25 case, 346 curti, 73 beciuri/subsoluri si 11 strazi. In contextul valabilitatii avertizarilor hidrologice COD ROSU de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Bega, Timis si Caras, pentru…

- Personalul și tehnica de intervenție in județele Caraș-Severin și Timiș vor fi suplimentate, in urma avertizarilor hidrologice cod rosu de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Bega, Timis si Caras, informeaza Agerpres. ”Cele 19 motopompe de mica si mare capacitate (13 trimise in sprijin in…

- Pompieri din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgența din Dolj, Mehedinți, Teleorman și Olt au fost trimiși in Timiș și Caraș-Severin pentru a veni in ajutorul colegilor care lucreaza pentru inlaturarea efectelor inundațiilor survenite in urma ploilor abundente. „Pentru optimizarea misiunilor…