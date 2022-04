Şcoli de vară pentru elevi fără posibilităţi, organizate la Agronomie Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) demareaza in continuare proiecte finantate de catre Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, sub umbrela ROSE, pentru sprijinirea elevilor de la liceele din sat, ce provin din medii defavorizate, sa termine liceul si sa devina studenti. In cadrul proiectului „Universitatea noastra poate fi si a ta!" al USV Iasi, mai multi elevi vor experimenta viata de student pentru doua saptamani, pentru a „se crea o punte intre viata de elev si posibila viata de student". „Pe parcursul a doua saptamani, cadre didactice de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

