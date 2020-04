Scoateţi dracii din USR! Asa cum stiam deja de o saptamana, Sfanta Lumina nu va mai fi luata in acest an de credincioși de la biserici, ci urmeaza a fi distribuita sambata, de catre voluntari purtand masca, manusi si ecuson, doar la casele credincioșilor care o solicita. Noutatea de ieri este ca acesta va fi insoțita de polițiști, care vor ajuta la distribuirea ei, precum și la asigurarea ordinii și liniștii publice. Imediat dupa anunt, a inceput tambalaul si acuzele. Andrei Caramitru: „toata chestia asta numita BOR este doar o organizatie criminala, retrograda, retardata, corupta. Și ortodoxia ca rit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

