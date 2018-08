Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, vineri, ca lucrarile de infrastructura realizate de marile companii straine avanseaza intr-un ritm „foarte redus” și ca el nu a vazut nici macar un excavator „cu eticheta de multinaționala pe el”, scrie Mediafax.„Nu am nimic impotriva multinaționalelor,…

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent,…

- Aproximativ 6 din 10 romani lucreaza de acasa (remote) cel putin o data pe saptamana, iar peste 80% din companii sunt de parere ca un spatiu flexibil ar avea un impact direct in cresterea afacerii, maximizarea profitului si mentinerea competitivitatii, arata un studiul IWG, preluat de Mediafax. „Aproximativ…

- Romania are 800 de milioane de euro de cheltuit anul acesta pe infrastructura, iar pe santiere, la cei 176 de kilometri de autostrada aflati in lucru, sunt aproape 1.800 de muncitori si cateva sute de utilaje, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit Agerpres. Acesta a subliniat…

- Parlamentarul USR Catalin Drula critica, in termeni duri, decizia Guvernului de a renunta la intelegerea cu Banca Mondiala pentru tronsonul de autostrada Comarnic- Brasov, spunand ca situatia generata a facut ca de proiect sa se ocupe o Comisie de Prognoza. „Reactia PSD la scandalul privind autostrada…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la bataie puțin peste 1.000 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.023 locuri de munca…

- "Este de netolerat ca acest Guvern sa fure economiile pentru pensiile a 7 milioane de romani. In momentul de fata este clar ca nu sunt bani pentru toate cheltuielile asumate de actuala guvernare si guvernul a pus ochii si gand rau acestui fond existent in Pilonul II de pensii si pur si simplu amaneteaza…