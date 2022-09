Stiri pe aceeasi tema

- Articolul VIDEO Cea mai moderna gradinița din județul Buzau, inaugurata in comuna Vadu Pașii, la deschiderea noului an școlar se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O noua gradinița realiizata la cele mai inalte standarde de confort și dotari a fost inaugurata luni de autoritațile locale din Vadu…

- Scoala model intr-o comuna din judetul Arad. Autoritatile locale au preferat sa lase deoparte renovarea primariei si au directionat banii catre refacerea unei scoli. Unitatea de invatamant fusese abandonata de aproape 20 de ani.

- Iarna aceasta, elevii din Marea Britanie vor purta manuși și paltoane in salile de clasa. In condițiile exploziei prețurilor facturilor la energie, situația devine dificila pentru școlile de stat, obligandu-le sa gaseasca soluții radicale. O creștere de prețuri „colosala”: Rachael Warwick, care conduce…

- Doar o treime din parinți iși vor trimite copiii la școala cu haine și incalțaminte noi: Ce buget aloca familiile pentru inceputul școlii Doar o treime din parinți iși vor trimite copiii la școala cu haine și incalțaminte noi: Ce buget aloca familiile pentru inceputul școlii Mai sunt doar cateva zile…

- O noua școala a fost inaugurata, vineri, in ultima zi de vacanța a elevilor, in comuna Semlac, județul Arad, la 15 ani de la inceperea lucrarilor, autoritațile locale reclamand “multe piedici și tergiversari” in finalizarea proiectului, transmite Agerpres. Noua scoala din comuna poarta numele medicului…

- In plin razboi cu Rusia, Ucraina a redeschis școala in format fizic. Desigur, acolo unde acest lucru este posibil. Potrivit ONU, 350 de copii au murit din cauza razboiului. Peste 3 milioane au plecat, alaturi de mame și bunici. Cei mai mulți sunt in țarile Uniunii Europene, inclusiv in Romania.

- Accidentul aviatic de sambata 27 august , din localitatea Letca Noua, judetul Giurgiu, este al 10-lea din ultimii 6 ani, ceea ce inseamna o medie de aproape 2 avioane de mici dimensiuni prabușite in Romania in fiecare an, incepand cu 2017. O serie de accidente aviatice in care au fost implicate avioane…

- Articolul A.P.M. Buzau a inițiat procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Modernizare drumuri locale comuna Largu, judetul Buzau” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . COMUNA LARGU, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri locale comuna Largu, judetul Buzau”, anunța…