Școala unde profesorii sunt refugiați Chatterbox este o platforma dedicata invațarii limbilor straine care angajeaza refugiați din diverse țari, incurajandu-i astfel pe aceștia sa iși impartașeasca atat limba, cat și cultura natala cu cei dornici sa invețe. Sediul central al firmei se afla in Londra, insa inițiatoarea proiectului dorește sa il extinda pe acesta și dincolo de granițele Marii Britanii, conform bbc.com. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

