Școala: Trimestre în loc de semestre, cinci vacanţe Trimestre in loc de semestre, vacanta intermediara in luna februarie si inceput de an scolar 2022-2023 pe 5 septembrie. Asta propune ministrul Educatiei, pe langa propunerea ca la final de octombrie sa existe o vacanța de o saptamana pentru toți elevii, ciclul primar, gimnazial și liceal. In total, intr-un an scolar, am avea cinci vacante. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Anul scolar 2022-2023 ar putea avea o alta structura decat cel in curs, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Un ordin de ministru pe acest subiect urmeaza sa fie pus in dezbatere publica luna aceasta.

