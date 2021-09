Școala smart din România, unde elevii învață să înlocuiască chipsurile cu legime și fructe „Ronțaie smart! Mananca sanatos!” este primul program public din Romania care promoveaza alimentația sanatoasa in randul elevilor din mediul rural. Școala smart din Ciugud introduce programul „Ronțaie smart! Mananca sanatos!”, prin care elevii din Ciugud, județul Alba, vor primi, incepand din acest an școlar, caserole cu nuci proaspe, culese din livezile romanești și invața sa inlocuiasca chipsurile cu fructe și legume proaspete. Produsele sunt oferite gratuit la anumite intervale de timp in cadrul unui program pilot de invațare a regulilor de alimentație sanatoasa. Inițiativa este introdusa de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ronțaie smart! Mananca sanatos!” – indemnul pentru elevii din Ciugud Elevii din Ciugud vor primi, incepand din acest an școlar, nuci proaspete, produsele fiind oferite gratuit la anumite intervale de timp in cadrul unui program pilot de invațare a regulilor de alimentație sanatoasa. Inițiativa,…

- Comuna Ciugud: Program pilot pentru o alimentație sanatoasa prin stimularea consumului de nuci, lansat la Școala Gimnaziala Ciugud „Ronțaie smart! Mananca sanatos!” – indemnul pentru elevii din Ciugud Elevii din Ciugud vor primi, incepand din acest an școlar, nuci proaspete, produsele fiind oferite…

- „Ronțaie smart! Mananca sanatos!”: program pentru o alimentație sanatoasa lansat la Școala Gimnaziala Ciugud „Ronțaie smart! Mananca sanatos!”: program pentru o alimentație sanatoasa lansat la Școala Gimnaziala Ciugud Comuna Ciugud: Program pilot pentru o alimentație sanatoasa prin stimularea consumului…

- VIDEO| Cum arata școala smart din Ciugud, la inceputul anului școlar 2021-2022: „Nu lasam sa moara școala de la țara!” Inainte de inceperea noului an școlar 2021-2022, școala smart din Ciugud a prezentat un videoclip cu facilitațile pe care aceasta le are de oferit pentru elevii sai. CITEȘTE ȘI: Structura…

- Elevii dintr-o școala din Vrancea nu „beneficiaza” de o chiuveta normala la care sa se spele pe maini, in schimb li s-a pus la dispoziție o improvizație alcatuita dintr-un butoi cu robinet si un lighean pus pe un scaun. Prefectura Vrancea a facut publica pe contul de Facebook al institutiei o fotografie…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in Romania sunt vaccinați impotriva COVID 5% dintre elevii cu varsta intre 12 si 15 ani si peste 20% dintre cei cu varsta intre 16 și 19 ani. Conform datelor prezentate luni de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pana acum s-au vaccinat anti-COVID…

- Ministrul Educației a anunțat cum va incepe școala: Toti elevii din Romania vor incepe scoala ca altadata, adica in banci. Este vestea mult asteptata a ministrului Educatiei, care a anuntat astazi oficial reluarea cursurilor fizic pentru elevi si prescolari. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat…

- Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” „La intrarea in școala fiecare copil este identificat de un aparat special, iar directorul știe cine nu a ajuns. Alt aparat…