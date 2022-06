Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din SUA, cu o majoritate conservatoare, a luat trei decizii in ultimele opt saptamani care erodeaza „zidul” ce separa biserica de stat, scrie Reuters. In cele trei hotarari recente, Curtea Suprema a decis ca acțiunile guvernamentale gandite sa mențina separarea dintre biserica și stat…

- Conservatoarea Curte Suprema a Statelor Unite a anulat vineri o hotarare care, timp de aproape jumatate de secol, a garantat dreptul femeilor americane la avort, dar nu a fost niciodata acceptata niciodata de biserica. Manifestatie in timpul dezbaterilor privind dreptul la avort Biden critica eliminarea…

- Milioane de femei din SUA iși vor pierde dreptul constituțional la avort, in condițiile in care Curtea Suprema anuleaza hotararea istorica Roe vs. Wade, transmite BBC.Curtea a anulat decizia istorica Roe vs. Wade, la cateva saptamani dupa ce o scurgere fara precedent de documente a sugerat ca ar fi…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a revocat vineri - intr-o razgandire istroica - cu votul unei majoritati a judecatorilor conservatori, hotararea ”Roe v. Wade” din 1973, care garanta de aproape o jumatate de secol dreptul americancelor de a avorta, care nu a fost acceptat niciodata de catre dreapta…

- Astazi, 7 iunie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului va pronunța hotararea in cazul lui Valeriu Boboc, tanarul ucis de un fost polițist in timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Anunțul a fost facut de unul din avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca. „Astazi, 7 iunie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor…

- Curtea Suprema de Apel din Turcia a aprobat o sentința de patru ani și 11 luni de inchisoare emisa impotriva lui Canan Kaftancioglu, principalul lider al filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului (CHP), principalul partid de opoziție, pentru trei acuzații diferite, printre care insultarea…

- Fostul internațional Florin Voinea a revitalizat voleiul de pe Litoral ca antrenor la CS Medgidia și președinte la Academia de Volei Tomis Constanța. Vremurile cand Constanța deținea titlurile naționale atat la feminin, cat și la masculin au apus in 2016. Cele doua echipe de la malul marii, care faceau…

- ARAD. CLM a decis sa acorde dreptul de uz și dreptul de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren, situat in Arad, strada Hunedoarei nr.57, catre Biserica Penticostala Maslinul, in cota de 532,50/710 mp.