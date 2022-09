Școala. Și Miorița, dar nu în varianta cu oi. În varianta cu ouă A inceput școala pe 5 septembrie și noi, vitejii parinți, n-am boicotat-o? Scriu asta pentru ca nu a fost vorba doar despre acea petiție pe care s-au adunat un numar nesemnificativ de semnaturi. S-a discutat și despre un eventual boicot. Sa presupunem ca ar fi avut loc un boicot. Liderii, adica parinții cei mai latratori, […] The post Școala. Și Miorița, dar nu in varianta cu oi. In varianta cu oua first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

