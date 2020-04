Şcoala se reia online Scoala se reia online Foto: Gina Poenaru. Scoala se reia de miercuri tot prin cursuri în formula online, ca și înainte de vacanța de Paști. Tot miercuri, Ministerul Educației va afișa pe pagina sa de internet o noua serie de așa-zise teste de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a. Autoritațile dau din nou asigurari ca actualul an școlar se va finaliza,iar examenele se vor susține. Într-o intervenție la Radio România Actualitați, secretarul de stat în Ministerul Educației, Luminița Barcari, a lansat un apel catre… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

