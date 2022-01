Școala românească în 2021: Elevii i-au învățat pe dascăli cum e cu online-ul La finalul unui an in care cursurile s-au desfașurat mai mult online decat fizic in școli, elevii spun ca in perioada invațamantul „la distanța” relația elev-profesor a fost mult mai stransa. Președintele Consiliului Elevilor face bilanțului anului 2021. Președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE), Silviu Morcan, spune ca in 2021, la fel ca in anul anterior, cursurile s-au desfașurat mai mult online. „Probabil ca mai mult de jumatate a fost online, dar depinde de fiecare școala in parte, cum a fost scenariul de funcționare. Au fost perioade in care majoritatea elevilor au facut ore in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

