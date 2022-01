Stiri pe aceeasi tema

- Arxia, companie romaneasca cu experiența de 20 de ani in crearea de soluții informatice și consultanța in domeniul digitalizarii, inclusiv a instituțiilor publice din Romania și din afara țarii, se extinde in doua piețe in plina dezvoltare din Africa de Est și America de Sud, respectiv in Uganda și…

- Romanii de la Arxia, companie specializata in crearea de solutii informatice si consultanta in domeniul digitalizarii, anunta extinderea activitatii pe doua piete din Africa de Est si America de Sud, respectiv in Uganda si Chile. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES,…

- Autoritațile au decis, la capatul unei ședințe de peste 4 ore, sa introduca obligativitatea prezentarii unui test negativ PCR efectuate cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in Romania și carantina obligatorie pentru sunt nevaccinați. Pentru persoane din UE se menține obligativitatea prezentarii unui…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, ca avionul romanesc Tarom, care a plecat sa ii aduca in tara pe romanii blocati de noua tulpina a coronavirusului, a aterizat la Mombasa, Kenya. Prim-ministrul spera ca in aceasta seara aeronava sa fie la Pretoria, pentru preluarea romanilor,…

- Un avion Tarom a decolat duminica noaptea de pe Aeroportul Otopeni și a aterizat la Mombasa (Kenya), prim escala inainte de destinația Johannesburg, de unde ii va prelua pe cei 39 de romani blocați in Africa de Sud. Potrivit reprezentanților Tarom, aeronava are trei echipaje, dat fiind ca e vorba de…

- Institutul Hispano Roman continua, pentru al doilea an la rand, proiectul „Școala romaneasca de weekend din Castellon Nicolae Iorga”, finanțat Post-ul Institutul Hispano Roman continua proiectul „Școala romaneasca de weekend din Castellon Nicolae Iorga” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ”O școala adevarata este cea pe porțile careia ies cetațeni buni, oameni deschiși la minte, dornici sa invețe toata viața. Școala romaneasca se concentreaza pe rezultate, note bune și cariere, mai puțin pe copil” Are nevoie școala romaneasca de schimbare? Daca da, cine trebuie sa genereze aceasta schimbare…