Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Scolii nr.38 a beneficiat de modernizare si reabilitare, atat din punct de vedere energetic, cat si din punct de vedere al securitatii in caz de incendiu.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, lucrarile s au realizat in mod unitar pe intreaga cladire cu respectarea normelor referitoare…

- Au fost momente de panica pentru parintii care isi duc copiii la o scoala din Sectorul 6 al Capitalei. Mai multe recipiente medicale in care pare a fi sange au fost lasate pe o banca de langa unitatea de invatamant. Culmea, in zona sunt copii care se joaca pe langa ele. Poliția și ISU au […] The post…

- Este imposibil sa vorbești despre ascensiunea politica a lui Ionel Arsene fara sa pomenesti de Liviu Dragnea. Primul a ajuns pe culmi inimaginabile ale puterii pentru un pui de grumazeștean, fara sclipiri deosebite in școala, dar de mic cu școala vieții invațata și cu o capacitatea deosebita de a face…

- Vameșii de la Frontiera Stanga au mai gasit un permis fals asupra unui pasager al unui microbuz. L-ar fi costat 250 de euro Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit asupra unui barbat cu cetațenie R. Moldova un permis de conducere cu insemnele autoritatilor…

- Mikhail Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei, pe pagina sa de Twitter a acuzat compania Louis Vuitton ca folosește simboluri „pro-ruse” in reclame. In reclama marcii, care prezenta culorile drapelului francez și simbolul companiei V, Podolyak, precum și mulți utilizatori ucraineni,…

- Mihaela Anghelescu este astazi profesoara de limba romana la Cluj-Napoca, intr-o școala privata. Dar in ultimii 23 de ani a lucrat și la stat, și la privat, intotdeauna cu copiii și in special cu cei din categorii vulnerabile. Aceasta a povestit pentru Școala 9 lecțiile pe care le-a primit de-a lungul…