Stiri pe aceeasi tema

- „Profesor real intr-o școala virtuala”, un curs gratuit de formare pentru cadrele didactice, organizat de Salvați Copiii Romania. Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice…

- Profesorii care refuza sa predea online „nu mai au ce cauta” in sistemul de educatie, a declarat, astazi, premierul Ludovic Orban, care a subliniat ca dascalii au obligatia sa se adapteze la orice situatie. „Nu pot accepta ideea ca exista cadre didactice care refuza sa isi exercite profesia si chiar…

- Elevii si profesorii se lovesc zilnic de minusurile scolii online. Școlarii și parinții se plang ca de multe ori conexiunea la internet se intrerupe, ca profesorii nu sunt auziți de elevii aflați acasa sau ca nu se vede bine ce scriu profesorii pe tabla, relateaza Mediafax.Ana Petras este…

- Școala online a venit la pachet cu mai multe probleme. In afara de orele „sparte” de hackeri care au compromis relațiile dintre profesori și elevi, exista cadre didactice care refuza sa intre pe internet nu doar din lipsa de dispozitive sau internet. Ei spun ca nu vor sa utilizeze platformele pe care…

- Dupa aproape șapte luni in care școala s-a mutat in casa fiecarui elev și profesor, aceștia s-au intors in salile de clasa. E important sa aflam cum se desfașoara lucrurile și in alte țari. Platforma de educație Școala 9 a asistat la o zi de cursuri intr-un liceu din Franța, pentru a vedea cum se face…

- Lorelai Moșneguțu, caștigatoarea Romanii au talent 2017, incepe școala online. Anul acesta, profesorii nu vor mai veni acasa la ea, pentru cursuri, iar fata va merge fizic la școala, doar odata pe saptamana. Ea a vorbit despre cum va fi situația pentru ea.„In principiu, vom fi in scenariul hibrid. Eu,…

- Alexandra Oana, candidat USR pentru Consiliul Local Cluj-Napoca, a criticat Inspectoratul Școlar Cluj pentru ca ține profesorii suplinitori la coada in fața inspectoratului pentru a lua deciziile de mobilitate, deși acestea puteau fi trimise la școli prin email.”Situație inacceptabila la Inspectoratul…

- Un inventator roman a dezvoltat un robot care i-ar putea ajuta pe profesori sa predea chiar din clase, exact ca la orele normale, in timp ce elevii vor privi lecțiile de pe ecranele calculatoarelor, informeaza Edupedu.ro. Potrivit sursei citate, inventatorului i-a venit ideea producerii robotului Mirai…