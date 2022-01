Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei nu a reusit sa cumpere la timp testele de saliva necesare testarii elevilor in pragul valului 5 al pandemiei. Raed Arafat a dat vina pe blocarea achizitiei printr-o contestatie, iar ministrul Educatiei se declara "trist" si spune ca nu il intereseaza explicatiile. In acest context,…

- Elevii nu vor mai primi in perioada urmatoare teste de saliva la scoala, distributia acestora a fost suspendata dupa ce procedura de achizitie a fost contestata de una dintre firmele participante. Un nou contract pentru achizitia kiturilor poate fi semnat doar dupa ce Consiliul National de Solutionare…

- Distributia testelor de saliva la scoala a fost suspendata RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Elevii nu vor mai primi în perioada urmatoare teste de saliva la scoala, distributia acestora a fost suspendata dupa ce procedura de achizitie a fost contestata de una dintre firmele…

- Testele de saliva anti-COVID destinate elevilor nu vor ajunge saptamana aceasta si nici saptamana viitoare la elevi, potrivit secretarului de stat Raed Arafat, care a anuntat miercuri, la finalul sedintei de guvern, ca achizitia acestora a fost contestata de una din firmele participante. „Din pacate,…

- Școlile raman fara teste de saliva pentru elevi și saptamana viitoare, a declarat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat. Achiziția privind testele Covid din saliva pentru școli a fost contestata la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de catre una din firmele participante, așa ca se…

- Doar școlile și gradinițele in care rata de vaccinare anti-Covid a personalului - profesori și angajați - este de cel puțin 60% vor fi deschise cu prezența fizica incepand de luni, 8 noiembrie. In celelalte unitați de invațamant, cu rata de vaccinare sub 60%, cursurile vor incepe online, a anunțat vineri…

- Ministerul Educației va anunța pe 5 noiembrie modul in care se vor redeschide școlile, fie in format fizic sau in online, dar Sorin Cimpeanu afirma ca una din ipotezele luate in calcul este cel al descentralizarii deciziei, intr-un interviu acordat vineri pentru Hotnews . Mai precis, fiecare școala…

- Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a spus pentru edupedu.ro ca structura anului școlar ar trebui sa fie adaptata dupa situația pandemiei de Covid-19. „Toate variantele sunt deschise în condițiile în care nu înțelegem sa…