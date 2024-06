Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania a obtinut toate cele 21 de locuri in Consiliul Local Sfantu Gheorghe, niciuna dintre celelalte sase formatiuni politice participante la alegerile de duminica neintrunind numarul necesar de voturi pentru a trece pragul electoral. Potrivit rezultatelor postate…

- Acum 27 de ani lua ființa Școala Naționala de Administrație Penitenciara Targu Ocna, instituție de invațamant militar, devenita emblematica pentru sistemul penitenciar romanesc, care a oferit de-a lungul a peste sfert de veac multor generații de ofițeri și agenți de poliție penitenciara șansa sa se…

- Epidemia de rujeola a luat avant anul acesta in Covasna, in ciuda acțiunilor de recuperare la vaccinare pe care autoritațile sanitare le deruleaza inca de anul trecut. Peste 400 de cazuri de rujeola la copii au fost inregistrate din ianuarie, in aceste luni fiind mai multe focare in comunitațile rome.…

- Organizatorii concursului hipic "Galopiada secuiasca" au dat startul inscrierilor pentru cea de-a 13 editie, care va avea loc in perioada 21-23 iunie in localitatea Moacsa din judetul Covasna. Galopiada, care atrage anual cateva sute de spectatori din tara si strainatate, va cuprinde atat cursele traditionale,…

- Fundația Kalnoky, al carei reprezentant este Tibor Gustav Kalnoky, a atribuit primele contracte pentru proiectul de reabilitare a castelului Kalnoky și a parcului istoric din Valea Crișului, județul Covasna, care se face și cu bani prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Contractul de finanțare…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a emis un comunicat solidar cu elevul Vlad Țaranu din Baia Mare, exprimand dezacordul profund și consternarea fața de sancțiunea aplicata acestuia pentru exprimarea patriotismului și a mesajului unionist „Basarabia e Romania”. In comunicat,…

- Aproape 80 de perchezitii au loc, in aceasta dimineata in Capitala și in 14 judete printre care Brasov, Sibiu și Covasna, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale pirotehnice, dar si de spalare a banilor. Sunt vizate doua grupari infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere…

- Incepute in urma cu cateva decenii, mai multe cladiri publice din judetul Covasna au ramas neterminate, iar unele au ajuns o ruina. Printre acestea se numara o cladire din orasul Baraolt care ar fi trebuit sa gazduiasca campus scolar, dar si noua Casa de Cultura din orasul Intorsura Buzaului. Lucrarile…