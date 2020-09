Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Farau, 44 de preșcolari și elevi din ciclul primar incep școala in spații noi, moderne, amenajate prin lucrari care au durat trei ani. Investiția a fost de aproape 300.000 de euro, iar fiecare sala de clasa are baie cu duș proprii. Cladirea a fost amenajata și dotata cu finanțare PNDR in valoare…

- Ziarul Unirea Localitați din județul Alba in care școala se va desfașura in scenariul galben: LISTA incidenței cazurilor de COVID-19 Noul an școlar, din cauza pandemiei, se va desfașura in baza a trei scenarii propuse de ministerul Educației, scenariul verde, galben și roșu. Potrivit datelor transmise…

- Anul școlar 2020 – 2021 incepe in 14 septembrie, fiind luate in calcul trei scenarii – roșu, galben și verde – in funcție de situația epidemiologica, iar Brașovul se incadreaza acum, in scenariul „galben”. Cu aproape o luna inaintea inceperii noului an școlar, județul Brașov se afla in zona galbena…

- Niciun județ nu se incadreaza in scenariul roșu, cu cinci saptamani inaintea inceperii anului școlar, dar 10 județe și București-Ilfov sunt in zona galbena, potrivit g4media.ro.In prezent, județul Argeș este cel mai aproape de scenariul „roșu”, in care școlile raman inchise, avand 2,37 cazuri / 1000…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in prezent, majoritatea localitaților din Romania se incadreaza in scenariul verde in care exista un numar foarte mic de bolnavi cu COVID-19. Exista insa și zeci de localitați care se incadreaza in scenariul roșu in care școlile sunt inchise."Bucureștiul se incadreaza…

- Toate școlile din Alba vor incepe noul an școlar cu elevii in clase, daca actualele condiții privind evoluția epidemiei in județ, se mențin. O spun atat prefectul de Alba, Nicolae Albu, cat și directorul DSP Alba,ALexandru Sinea, contactați de Alba24. Nici un oraș sau comuna nu se regasește in prezent…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in momentul de fața, majoritatea localitaților din Romania, inclusiv Bucureștiul, se incadreaza in scenariul verde in care noile cazuri de infectare cu coronavirus sunt puține iar copiii pot merge la școala. Președinte a mai precizat ca doar 50 de localitați…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București."Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS,…