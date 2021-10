Şcoala Malu Mare suspendă toate cursurile cu prezenţă fizică Scoala gimnaziala Malu Mare suspenda toate cursurile cu prezenta fizica. Activitatile de predare-invatare se muta online. Practic, scoala trece in scenariul 2, pentru ca mai mult de jumatate din clase au cel putin cate un caz de COVID-19 confirmat. Comuna are o rata de incidenta a cazurilor de peste 16 la mia de locuitori, conform raportarilor zilnice. Scoala gimnaziala Malu Mare a facut, ieri, cerere la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj pentru a trece toti elevii online. Unitatea scolara avea patru clase online. Prima clasa a intrat online pe 27 septembrie, iar de luni au intrat online alte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi studenți, începând cu data de 11.10.2021, Senatul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca aproba suspendarea temporara a desfașurarii cursurilor cu prezența fizica a studenților și trecerea la cursuri online, au transmis reprezentanții UTCN. Senatul Universitații Tehnice…

- Cursurile au fost suspendate in total in 83 de clase, cele mai multe cazuri inregistrandu-se Colegiul National "Nicolae Balcescu" (6 clase), Liceul de Arte "Hariclea Darclee" (5 cazuri) si Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" (5 cazuri).Cursurile la clasele unde s-au inregistrat cazuri de COVID-19 au…

- Un elev de clasa a X-a de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova depistat cu COVID-19 a decedat aseara dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Elevul studia la clasa de arte plastice si era cunoscut ca un licean foarte talentat si cu rezultate bune. Vestea decesului a cazut ca un trasnet…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj a afișat lista candidaților evaluați in etapa de verificare a dosarelor de inscriere la concursul pentru directori și directori adjuncți. Practic, lista conține 30 de cadre didactice care nu s-au ferit sa aiba numele afișat și 348 de coduri. In urma evaluarii, dintre…

- Potrivit ultimelor date furnizate de Inspectoratul Școlar Argeș, la momentul actual 131 de clase și-au suspendat susținerea cursurilor fizic și au trecut in mediul online, din cauza Covid-19. Situația din școlile din Argeș se prezinta astfel: Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 155 Numar…

- Chiar din prima saptamana de școala, o clasa de liceu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a intrat in sistem de predare hibrid. Șapte elevi vin fizic la școala și 23 invața online. Decizia a fost luata dupa aparția unui caz de Covid 19 in clasa respectiva. Potrivit managerului colegiului,…

- Doi copii, de 12 și 14 ani, din Dolj, au fost vaccinați anti-COVID-19 fara acordul parinților. Este vorba despre doua fetițe aflate in grija statului. Tatal fetițelor de 12 și 14 ani, din Craiova, se afla in strainatate și nu este decazut din drepturile parintești. Acesta susține ca muncește in strainatate…

- La Bcehet, in ultimele zile incidenta cazurilor de COVD-19 este de 7,5 la mia de locuitori. Prin urmare, in acest oras din Dolj, cursurile vor incepe online, a precizat inspectorul scolar general. Excpetie va face doar invatamantul prescolar, unde activitatile se vor desfasura fata in fata. Orasul Bechet…