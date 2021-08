Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi, 26 august, dupa o intalnire cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu, ca școlile se vor deschide pe 13 septembrie, cu prezența fizica a tuturor elevilor. Se vor respecta masurile de protecție ...

- Accesul elevilor la procesul de invațamant nu trebuie condiționat de vaccinare! In spațiul public a aparut informația, furnizata de catre miniștrii Educației și Sanatații, cum ca elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. Catalin Gherzan,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palaltul Cotroceni, de la ora 17:00, o ședința de lucru cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu, privind inceperea noului an școlar.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 26 august 2021, ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind inceperea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin-Mihai Cimpeanu. Potrivit Administrației Prezidențiale,…

- Parinții vor primi un formular in care vor raspunde la intrebarea daca iși vaccineaza sau nu copiii. Pentru asta, in fiecare școala va exista o persoana care va ține legatura cu ei, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul a a vorbit la Digi24 și despre condițiile in care elevii ar putea…

- Regulile pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea copiilor au fost decise vineri de autoritpați. A fost schimbat pragul de la care se stabilesc scenariile de funcționare a școlilor. Pana acum, școlile ramaneau deschise pana cand localitatea atingea pragul de 1 la mie, rata de infectare. Școlile și…

- Elevii trebuie sa inceapa școala in condiții de siguranța. Balbaielile ministerelor Educației și Sanatații sunt sancționate de PSD. „PSD solicita imperativ miniștrilor Sanatații și Educației sa ajunga urgent la un acord clar cu privire la tipul testelor anti-covid și la procedurile care sa fie aplicate…

- Profesorii nevaccinați ar putea fi obligați sa se testeze periodic din toamna. Se discuta deja despre o astfel de decizie intre ministerele Educației și Sanatații. Reprezentantii profesorilor ar fi de acord daca testarea va fi gratuita si se va aplica si elevilor.