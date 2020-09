Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și ministrul Educației, Monica Anisie, au facut cateva precizari in cadrul unei conferințe de presa, cu referire la inceputul noului an școlar. “Distanțare, dezinfecție, portul maștii.” , sunt cuvintele cheie exprimate de ministrul Sanatații,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca nu este posibil ca profesorii sa mai primeasca in acest an o noua creștere salariala, dupa cei 8% primiți la inceputul anului.„Nu cred ca se va boicota inceperea anului scolar, dar pot sa inteleg foarte bine ingrijorarile…

- Mai sunt doar 27 de zile pana la inceperea noului an scolar, iar elevii, profesorii și parinții „se afla intr-o profunda stare de incertitudine – nimeni nu știe in ce condiții se vor redeschide școlile, iar autoritațile locale și unitațile de invațamant nu știu ce dotari se impun, astfel incat sanatatea…

- Ziarul Unirea Consiliul Național al Elevilor, despre inceperea anului școlar: „Inca o data, Guvernul Romaniei da dovada de o iresponsabilitate crasa” Consiliul Național al Elevilor susține ca masurile legate de inceperea noului an școlar sunt complet incoerente. Aceștia au spus ca sunt excluși in totalitate…

- Masurile privind inceperea anului școlar sunt complet incoerente, susține Consiliul Național al Elevilor. Elevii se plang ca sunt excluși in totalitate din luarea deciziilor, dar se declara și ingrijorați de felul in care școlile pot gestiona datele cu caracter personal, potrivit Mediafax. Ministerul…

- Recent, dar foarte tarziu, Guvernul Romaniei a luat masura descentralizarii deciziei privind modalitatea de desfașurare a cursurilor in noul an școlar. La prima vedere, pare un lucru corect, daca nu ar fi o derogare evidenta a Guvernului de la responsabilitatea sa majora privind doua domenii esențiale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in cazul in care in preajma datei de 14 septembrie vor exista foarte multe cazuri de COVID-19, va fi amanata inceperea anului scolar. "Din pacate, stim foarte bine ce s-a intamplat. In Parlament, PSD a tras de timp si s-a…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a emis marți cele trei scenarii pentru inceperea cursurilor in anul scolar si universitar 2020-2021. Oficialul a adaugat ca nu a fost inca luata o decizie finala, insa acest lucru trebuie facut cat mai curand pentru ca autoritatile publice locale sa aiba timp sa pregateasca…