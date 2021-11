Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60- in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. Sorin Cimpeanu a precizat ca 54- dintre scolile…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca elevii vor reveni fizic la școala de luni, acolo unde profesorii s-au vaccinat. Președintele a precizat ca vacanța școlara nu va fi prelungita. „La finalul saptamanii, vacanța nu va fi prelungita și, de luni, unde condițiile sanitare și epidemiologice…

- Vacanța de doua saptamani in loc de școala este contestata de o parte dintre profesorii din Dolj precum și de liderii de sindicat. Aceștia spun ca de fapt prin vacanța forțata se reduc cheltuielile de personal pentru ca nu se mai platesc norma de hrana și orele suplimentare. Profesorii spun ca școala…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, restricții dure in Romania. „Am discutat despre vaccinare, despre școli și despre restricții. Daca vream sa se opreasca pandemia, singura soluție este vaccinarea. Deci dragi romani, vaccinați-va daca vreți sa nu ajungeți la spital și la ATI. Nu…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, restricții dure in Romania. „Am discutat despre vaccinare, despre școli și despre restricții. Daca vream sa se opreasca pandemia, singura soluție este vaccinarea. Deci dragi romani, vaccinați-va daca vreți sa nu ajungeți la spital și la ATI. Nu…

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, anunța Agerpres. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si cel al Sanatatii, Ioana Mihaila, au facut public ordinul comun cu masurile sanitare valabile in noul an scolar. Mai este nevoie de avizul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru ca masurile sa devina efective

- Peste 60% din angajații din școli sunt vaccinați, precum și 4% din elevii cu varste intre 12 și 15 ani, adica 30.000 de elevi. Sunt vaccinați 20% din copiii intre 16 și 19 ani, adica 145.000, a declarat duminica, la Aleph News, ministrul Educației Sorin Cimpeanu. In ceea ce privește cadrele…