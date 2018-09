Stiri pe aceeasi tema

- 3.892 de scoli si gradinite nu au autorizatie privind securitatea la incendiu, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cu trei zile inainte de inceperea noului an scolar. Mii de elevi vor merge in cladiri in care nu exista apa potabila iar clasele au mucegai.

- Moldovenii, accidentați marți pe un șantier din Sankt–Petersburg, se afla în stare grava. Premierul Pavel Filip a cerut instituțiilor responsabile sa ofere suportul necesar persoanelor care au avut de suferit. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va acorda ajutor…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza miercuri, 1 august, un nou exercitiu de alarmare a populatiei, menit sa verifice starea tehnica a sistemelor de alarmare si pregatirea autoritatilor. Cu aceasta ocazie se implineste un an de cand IGSU a demarat aceste verificari perioadice,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, acuza, ca in ordonanța de urgența adoptata de Guvern, prin care sunt aprobate investiții de un miliard de euro in domeniul culturii nu se precizeaza de unde provin banii, cand vor fi alocați și catre ce obiective culturale vor fi direcționați."Daca pana acum…

- Joi, guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Programului de investitii in domeniul Culturii, conform unui comunicat de presa emis de MCIN. Acest pas vine in contextul Centenarului Marii Uniri, luand in considerare faptul ca sustinerea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului…

- „Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de obiective culturale sau realizarea de lucrari de interventie,…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative, informeaza Agerpres. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat pe ordinea de zi a reuniunii…