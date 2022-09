Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației continua transformarea sistemica a educației in Romania, de la un model centralizat la unul definit de subsidiaritate autentica, pe coordonatele definite de Proiectul Romania Educata, susține ministrul Sorin Cimpeanu. „In acest sens, au fost semnate ordinele de ministru prin care…

- Școala incepe cu multe schimbari și controverse. ”Putem sa avem și o lege a educației ca in Finlanda, daca nu se respecta, este degeaba”, spun la unison elevii, parintii si profesorii. An scolar 2022-2023. Fara medii semestriale și fara teze, cinci module in locul semestrelor și cinci perioade de vacanța…

- Anul școlar 2022-2023 incepe saptamana viitoare. Luni, pe 5 septembrie, elevii se intorc la școala cu reguli noi și schimbari importante in educație. Semestrele au fost inlocuite cu 5 module care vor alterna cu 5 vacanțe, tezele nu mai sunt obligatorii, iar media va fi una singura, incheiata la finalul…

- Aceștia vor participa la proiectul "Dansand cu natura", care iși propune sa schimbe mentalitațile legate de schimbarile climatice. De altfel, educația pentru mediu ar putea deveni disciplina obligatorie in școli, spune purtatorul de cuvant al ISJ Brașov, Valentin Bucur: Scopul proiectului este de a…

- Inspectoratul Școlar Județean informeaza ca astazi, 13 iulie 2022, a avut loc proba scrisa a Concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de...

- Pe strada, la școala, in trafic, in magazine, in cluburi, in familii, vedem din ce in ce mai multe conflicte, mulți tineri injurand, țipand, amenințand, batandu-i pe alții. O imagine apocaliptica, in care parinții acuza școala, societatea și invers.

- Topul celor mai bune școli din județul Cluj, in funcție de examenul de Evaluare Naționala, este condus in acest an de Școala ”Ioan Bob.Liceul ”Emil Racovița”, care conducea topul an de an, este acum pe locul al doilea. Probabil ca anii de pandemie și-au spus cuvantul asupra pregatirii unora dintre elevi.…

- Sunt 1.700 de funcții de director sau director adjunct de școala vacante in Romania, iar Ministerul Educației anunța cea de-a treia sesiune pentru ocuparea acestor posturi, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…