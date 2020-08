Școala, în pericol să nu înceapă deloc Vestea neașteptata ca nu vor primi majorarea de 20% la salariu de la 1 septembrie i-a lovit in plin pe profesori, inceperea anului școlar fiind, astfel, pusa sub semnul intrebarii. Mai mult, Guvernul nu a pregatit in niciun fel inceperea școlii, nici cu prezența la cursuri și nici on-line, atrag atenția sindicaliștii de la Federația […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa epidemia de coronavirus, inceperea anului școlar 2020-2021 este pusa serios sub semnul intrebarii, daca Guvernul nu va majora salariile in invatamant de la 1 septembrie, informeaza Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). ”E foarte posibil ca școala sa nu inceapa”. Cine a facut…

- Dupa ce s-a decis majorarea pensiilor, insa cea a salariilor profesorilor s-a amanat, cadrele didactice amenința cu intarzierea inceperii anului școlar. Angajații din Invațamant sunt nemulțumiți de decizia luata de Guvern și promit intarzierea inceperi cursurilor, daca indemnizațiile lor nu vor fi majorate…

- Exista riscul ca deschiderea noului an scolar sa fie pusa sub semnul intrebarii, daca Guvernul nu va majora salariile in invatamant de la 1 septembrie, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), remis, vineri, Agerpres.

- Ministerul Sanatații a renunțat la triajul epidemiologic la inceperea școlii! Parinții trebuie sa ii verifice pe copii. Școala incepe fara triaj epidemiologic. Ministerul Sanatații a decis sa renunțe la procedura prin care copiilor li s-ar lua temperatura și ar fi intrebați cum se simt, inainte de inceperea…

- Guvernul va acorda parintilor, în noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu în cazul în care cursurile se suspenda într-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban."În perioada starii de urgenta…

- "Daca s-ar rezolva ceva, ar trebui sa inceapa astazi rezolvarea. Sa nu mai amanam și sa cautam scenarii și sa venim cu pretextul acesta al analizei continue. Am suspendat școala din martie, au trecut cinci luni. Realitațile școlii rurale le știm de ani de zile și cu toate acestea, intre timp nu s-a…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…

- Ministrul Educatiei onica Anisie a declarat la Digi 24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…