Școala în format fizic, SUSPENDATĂ la un liceu prestigios din Capitală. Jumătate dintre elevi au COVID! Timp de doua saptamani, elevii de la Liceul Nicolae Iorga din Capitala vor invața in regim online. Masura intra in vigoare astazi și va fi valabila pana pe data de 19 octombrie, și asta deoarece au fot depistate mai multe cazuri de infectare u virusul Sars-CoV-2 in unitatea de invațaman. Oridnul comun al ministreleor Educației și Sanatații prevede ca o unitate e invațamant se inchide in momentul in care jumatate din clase au copii infectați cu noul coronavirus. In acest liceu sunt in total 53 de clase. 27 dintre ele erau deja suspendate pentru ca au fost elevi infectați cu COVID-19.Conducerea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au decis ca din aceasta saptamana functionarea scolilor sa nu mai depinda de incidenta COVID din localitatile in care acestea se afla. Astfel, școlile au ramas deschise chiar si in localitatile in care incidenta COVID-19 a trecut de 6 la mia de locuitori. Acolo unde au aparut cazuri COVID,…

- Ordinul cu noile reguli pentru școli a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial. Este ordinul comun cu numarul 5.338/1.082 al miniștrilor Educației și Sanatații. Este vorba despre schimbari majore in luarea deciziei de inchidere a unitaților de invațamant, anunțate in ultimele zile de oficiali.Principala…

- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii vor merge fizic la unitațile de invațamant indiferent de rata de incidența cumulata a cazurilor de Covid-19 din localitate, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, potrivit unei decizii a Comitetului Național pentru…

- Intrebat daca este pentru continuarea școlii in format fizic, chiar și la incidențe de peste 6 la mia de locuitori, ministrul Educației a anunțat ca, in calitate de parinte, cadru didactic și ministru, „optiunea mea este de sustinere a scolii. Am argumentat de ce pierderile sunt imense si sunt foarte…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana vineri Ministerul Educației va decide daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie, in condițiile in care Bucureștiul este aproape de acest prag. Intr-un interviu acordat marți pentru Digi24, ministrul…

- Cifre sumbre: Peste 1000 de copii, infectați cu COVID dupa prima saptamana de școala. In cate clase a fost supendata activitatea și cate cadre didactice și auxiliare au fost confirmate pozitiv Cifre sumbre: Peste 1000 de copii, infectați cu COVID dupa prima saptamana de școala. In cate clase a fost…

- UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE O intreaga clasa a unui liceu din municipiul Blaj, județul Alba, va trece la sistemul de invațare online dupa ce unul dintre elevi…

- Dupa doar trei zile de la inceperea noul an școlar, la Buzau au aparut deja primele cazuri in randul elevilor. La Școala Generala Nr.1 Capitan Aviator Mircea T. Badulescu, situata pe bulevardul Nicolae Balcescu sunt doi copii din clase diferite care au fost confirmați cu Covid-19, motiv pentru care…