- Scoala Gimnaziala nr. 79 a intrat in scenariul rosu, astfel ca intreaga activitate didactica s-a mutat exclusiv in sistem online pentru urmatoarele 14 zile, a anuntat miercuri seara Primaria Sectorului 4.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Primaria Sectorului 4 a dispus in regim de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, marți seara, trecerea in scenariul roșu de funcționare, cu activitați exclusiv online, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde cinci elevi au fost confirmați cu Covid-19, potrivit Mediafax.„Ca urmare a apariției…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Constanța a decis marți schimbarea scenariilor de funcționare pentru 16 școli, dintre care 5 au intrat, total sau parțial, in scenariul roșu dupa apariția unor cazuri de Covid. De asemenea, restaurantele vor fi inchise de miercuri in Limanu și Fantanele, potrivit…

- Prefectura Constanta a anunțat joi seara ca 13 clase din 18 unitati de invatamant din judet vor trece la scenariul 3 de functionare, adica la cursuri exclusiv online, dupa ce au aparut cazuri de COVID-19 la elevi si cadre didactice, scrie G4Media.ro.Decizia a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru…

- Școala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu” din București a trecut, miercuri, in scenariul roșu, cu desfașurarea orelor in sistem exclusiv online, dupa ce doi profesori și un elev au fost confirmați cu Covid-19.„Primaria Sectorului 4 a dispus in regim de urgența, masuri de dezinfecție a cladirii…

- Noua unitați de invațamant din județ vor incepe anul școlar online in Social / on 10/09/2020 at 12:37 / Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a avizat propunerile din partea consiliului de administrație al fiecarei unitați de invațamant din județul Teleorman privind scenariile de funcționare in…

- Gradinițele, școlile și liceele din Sectorul 1 sunt pregatite pentru inceperea noului an școlar in condiții de maxima siguranța sanitara: maști de protecție, dezinfectant, termoscannere in toate unitațile de invațamant, tablete pentru toți copiii și profesorii sunt numai cateva dintre masurile luate…

- Candidatul PRO București 2020 la Primaria Sectorului 1, Adina Alberts, se arata siderata de un posibil caz de discriminare din sectorul pe care vrea sa-l conduca. Ea prezinta cazul unui baiețel rrom, Matei, și ii cere directoarei de la școala unde ar vrea copilul sa invețe sa-l primeasca la clasa.Citește…