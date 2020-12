Scoala Gimnaziala "Gheorghe Lazar", cu sediul in Comuna Corbu, Str Pricipala nr 27, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei de ingrijitor.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:nivelul studiilor studii generalevechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postuluiConcursul se va organiza conform calendarului urmator:29.12.2020 ora 09.00 proba scris ...