Școala Gimnazială Dumbrăvița devine școală smart. Cum s-a desfăşurat prima oră cu sprijinul tehnologiei Ieri, la scoala gimnaziala din Dumbravita, elevii clasei a VII-a au avut parte de prima ora desfasurata cu ajutorul tablei smart și la care elevii și-au folosit atat telefoanele personale cat și tabletele școlii. Ora de istorie despre statele democratice și statele totalitare in perioada interbelica, a fost astfel o experiența inedita pentru cei tiner iar […] Articolul Școala Gimnaziala Dumbravița devine școala smart. Cum s-a desfasurat prima ora cu sprijinul tehnologiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

