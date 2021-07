Școala Gimnazială din Luncoiu de Jos intră în reabilitare Școala Gimnaziala din comuna Luncoiu de Jos va intra in proces de reabilitare, in vederea obținerii autorizației de funcționare. Un contract in valoare de 4.669.837, finanțat din fonduri bugetare a fost scos la licitație de autoritațile locale. Practic, autoritațile locale arata ca „aceasta investiție este necesara pentru reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale din satul Luncoiu de Jos pentru a corespunde normelor și cerințelor actuale, cu scopul de a imbunatați condițiile de desfașurare a activitații de invațamant”. „Alimentarea cu apa pentru uz menajer a cladirii școala gimnaziala… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

