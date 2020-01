Scoala e amanata pe termen nelimitat in China, din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- China plaseaza orase intregi in carantina in fata epidemiei care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii. Incepand de la ora locala 10.00 (4.00, ora Romaniei), niciun tren sau avion nu mai paraseste, in principiu, Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, in centrul Chinei. Autostrazile…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times. Departamentul de Securitate Interna ia in considerare oprirea programului…

- In perioada 31 decembrie 2019 – 20 ianuarie 2020, la Muzeul de Arta Contemporana Lingang din Shanghai (China) va avea loc vernisajul expozitiei “Oameni si Orase”, cu ocazia implinirii a 70 de ani de relatii diplomatice intre Romania si China. In cadrul evenimentului participa cu lucrari un grup de fotografi…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Ministerul de Externe de la Beijing a transmis ca vor fi luate "contramasuri ferme" daca SUA continua sa se amestece in situația de la Hong Kong, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a promulgat proiecte de lege privind susținerea protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong.Citește…