Școală după școală în zi de sâmbătă De mult n-a mai avut educația un ministru pragmatic precum cel de acum. Nu atat ideea de a recupera materia pe care elevii au pierdut-o in timpul cursurilor online este argumentul. Cat modul in care Sorin Cimpeanu a structurat aplicarea programului „Școala dupa școala”, chiar daca pe ultima suta de metri, ceea ce a dus la decalarea cu o saptamana a debutului efectiv din 18 martie. Acest program a fost conceput in așa fel, incat toți cei care vor – parinți, profesori, elevi – au acces extrem de facil. Orele de recuperare sunt deschise oricarui elev – cu excepția liceenilor – chiar și dupa ce a… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

