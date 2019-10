Stiri pe aceeasi tema

- In invațamantul din Romania mai exista o ”generație de sacrificiu”. Elevii care au intrat anul acesta in clasa a VII-a vor susține la finalul clasei a VIII-a prima Evaluare Naționala gandita sa se alinieze cu testele tip PISA. In loc de examen la limba romana și matematica vor intocmi un portofoliu…

- Cursurile sunt dedicate copiilor cu varste de peste 7 ani pana la 17 ani, carora le place sa se joace și iși doresc sa afle despre programare și robotica intr-un mod distractiv prin lecții non-formale, bazate pe joaca. Curriculumul este constant actualizat conform standardelor internaționale și a preferințelor…

- Președintele Klaus Iohannis a participat in week-end la doua acțiuni ale PNL, care au beneficiat de toate ingredientele unei lansari reușite in cursa pentru un nou mandat: bai de mulțime, atacuri la adresa PSD, increderea delegaților liberali in succesul electoral. Mai mult de 10 de minute a avut nevoie…

- Desi legea spune ca invatamantul romanesc este gratuit, in realitate parintii din municipiul Suceava sunt pusi sa cumpere si hartia igienica pentru unitatile de invatamant. Daca anul trecut solicitarile au venit din partea gradinitelor, anul acesta pe lista s-a mai adaugat si Liceul cu Program Sportiv.

- "Suntem toti socati si devastati din cauza tragediei care a avut loc azi la Olimp. Suntem alaturi de familia si prietenii colegului nostru cu adevarat erou - care azi si-a sacrificat viata pentru a salva doi copii (nu erau copiii sai, nici macar nu ii cunostea - pur si simplu i-a vazut in pericol…

- 17 copii care invata la Scoala primara nr. 2 din orasul Borsa, unitate de invatamant subordonata Scolii Gimnaziale nr. 9 din localitate si aflata pe un deal, ar putea fi mutati la o alta scoala, mai la vale. Practic, acestia ar trebui sa parcurga o distanta mult mai mare. Data fiind situatia, parintii…

- Federatia Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila catre ministrul educatiei, de a decala inceperea scolii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului scolar a fost fixat prin…