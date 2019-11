Școală din Constanța, modernizată de 15 ani din banii părinților. Părinte: 'Vine un timp când te saturi' Un liceu din Constanța e modernizat de cațiva ani ani din banii parinților. Mai mulți parinți s-au saturat sa stranga bani pentru igienizarea și reabilitarea salilor de clasa unde invața copiii lor și au hotarat sa faca publica povestea. „Daca vor sa faca, sa faca”, spune directorul școlii, anunța MEDIAFAX. Din cauza lipsei fondurilor alocate de stat, parinții se vad nevoiți sa investeasca an de an pentru condițiile copiilor, insa acest lucru creeaza divergențe intre parinți și uneori chiar duce la stigmatizarea unora dintre elevi. Nu toți au banii necesari pentru reparațiile salilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

