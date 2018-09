Școală din București, demolată în prima zi a anului şcolar. Ce se va construi în locul ei - Trist, trist, poate sa fie trist pentru ca aici au crescut și au invațat in primul rand și, atata timp cat vad generații de parinți, de copii, de verișori, e trist, dar cu speranța ca o sa fie mai bine, ceva frumos, pentru copii, pentru ca așteptam de mult timp. -Strigator la cer, pentru ca copiii noștri au inceput noul an școlar intr-o școala care nici aceea nu arata foarte bine. -Nu, eu ce vad acum vad de fațada. Promisiuni avem destule, m-am saturat, am fost la primarii peste tot. Sa vedem daca domnul primar, domnul Florea se ține de cuvant. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest Timisoara a gasit o modalitate excelenta pentru a atrage in oras cei mai buni elevi romani. 60 de olimpici sau sefi de promotie in licee din intreaga tara, inclusiv din Bucuresti, au fost selectati si invitati sa participe la scoala de vara Youth Elite. Evenimentul are loc la…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare. In expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea se arata ca, in Romania, 1,5 la suta dintre elevii…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019). Vacantele elevilor…

- Goran Bregovic si Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie, la Arenele Romane, in aer liber, pentru a patra oara consecutiv. La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie, care va purta fanii…

- Cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie. Anul scolar 2018-2019 este structurat pe doua semestre, dupa cum urmeaza: - semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; - semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Pentru elevii de liceu, anul scolar se va termina pe 31 mai…

- Urmatoarea intalnire din seria Hamacul cititor – Lecturi in aer liber va avea loc duminica, 22 iulie 2018, in Livada Postei, curtea Casei Baiulescu, langa Scoala 6. Organizatorul evenimentului, Biblioteca Judeteana „George Baritiu”, a ales drept tema Romanul polițist in Romania. Carțile cu mistere,…

- Școala transplantului romanesc era pregatita sa traga obloanele, pentru ca Ministerul Sanatații nu le oferea spitalelor condiții legale și complete de funcționare in acest sens. Detractorii transplantului pulmonar, in frunte cu fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spuneau ca e „o utopie pentru…

- CALENDAR AN SCOLAR 2018-2019. Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019, anunța edu.ro, site-ul oficial al ministerului Educație. Citeste si REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 BUCURESTI. Cum se face REPARTIZAREA COMPUTERIZATA, ce locuri…