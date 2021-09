Şcoală de vară internaţională la Iaşi. Smart Ageing and Healthy Life In perioada 20 - 26 septembrie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" se desfasoara Scoala de Vara Smart Ageing and Healthy Life (Imbatranire inteligenta si viata sanatoasa), primul eveniment de acest fel organizat in cadrul aliantei de Universitati Europene din care face parte si UAIC. Scoala de Vara face parte din pachetul de lucru Good Health and Well-being (Sanatate si stare de bine), coordonat de UAIC si propune studentilor din universitatile partenere activitati pe o tema imbatranirii inteligente. „Pe parcursul intregii saptamani, cei 30 de studenti de la universitatile din Coimbra, Iasi,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atleta romana Alina Rotaru Kottmann, fosta studenta/masteranda a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, s-a clasat pe locul al treilea in proba de saritura in lungime la reuniunea atletica Kip Keino Classic de la Nairobi (Kenya), ultima etapa a circuitului…

- Echipa Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), formata din studenți ai Facultații de Matematica, a fost desemnata caștigatoarea competiției internaționale de Astronomie “Andrea Milani Challenge”, secțiunea dedicata deseurilor spațiale. Evenimentul, la care au participat studenți și cercetatori…

- Atleta romana Alina Rotaru-Kottmann, fosta studenta/masteranda a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, s-a clasat pe locul sase in proba de saritura in lungime din cadrul traditionalei reuniuni atletice ISTAF de la Berlin, etapa din circuitul Continental…

- Acesta este meritului primarului Mihai Chirica. Din nefericire pentru ieseni, edilul a reusit sa blocheze traficul rutier din oras prin decizii luate ad-hoc, fara a avea o strategie sau solutii alternative. In schimb, suntem condamnati sa pierdem orele in trafic, indiferent daca mergem cu masina proprie…

- Studioul TV al „Ziarului de Iasi" l-a avut drept invitat pe cunoscutul avocat Marius Striblea, vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, fost decan al Baroului iesean, care a reprezentat in instanta numeroase personalitati ale vietii publice si politice, printre care si pe fostul…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC , in calitate de institutie partenera, a participat miercuri, 14 iulie 2021, la cea de a doua intalnire de management din cadrul proiectului European Alliance for Sport and Mental Health EASMH , cod 622832 EPP 1 2020 1 IT SPO SCP, informeaza managerul proiectului,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 7 iulie 2021, urmatoarele decrete:• Decret pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a domnului Dan-Andrei Muraru.• Decret privind acreditarea domnului Dan-Andrei Muraru in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al…

- Admitere masterat 2021. Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii (FJSC) din cadrul Universitații București ofera absolventilor de facultate 11 programe de master pentru aprofundarea studiilor in jurnalism, comunicare, relatii publice si publicitate. Candidatii la programele de master ale Facultatii…