Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu 2SPACE, singura echipa din țara care a creat de la zero o racheta suta la suta romaneasca, lanseaza pentru prima data in cadrul programei educaționala a Școlii de Vara FDVDR, ediția 2024, un curs captivant și interactiv despre universul…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu echipa 2Space, condusa de Catalin Chelmuș, membrii campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, lanseaza, in premiera, Cursul Online „Ingineria Rachetelor”. Cursul va fi susținut in cadrul celei de-a doua sesiuni a Școlii…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu Institutul Național pentru Fizica și Ingineria Nucleara de la Magurele, organizeaza o vizita speciala, dedicata elevilor și tinerilor supradotați, pasionați de cercetare și fizica nucleara, la unul dintre cele mai puternice lasere…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza Școala de Vara FDVDR, ediția 2024. Inscrierile la prima sesiune de cursuri online din Școala de Vara FDVDR incep astazi, 26 iunie. Cel mai complex program de educație extracurriculara din Romania, Școala de Vara FDVDR, se va desfașura pe parcursul…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei lanseaza Școala de Vara FDVDR, ediția 2024. Aceasta inițiativa este dedicata copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 18 ani și se va desfașura pe perioada verii, oferindu-le o oportunitate unica de a invața și de a se dezvolta. Cursurile se vor desfașura…

- Școala de Vara FDVDR, ediția 2024, un pilon esențial in dezvoltarea educației extracurriculare din Romania, a fost lansata astazi, 26 iunie, de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Acest program ofera copiilor posibilitatea de a-și descoperi și dezvolta talentele intr-un mediu educațional…

- Școala de Valori alaturi de BRD organizeaza pe 13 mai, de la orele 14:00, pentru studenții din Iași, evenimentul „Community Meeting TINERI ȘI JOBURI”. Evenimentul se va desfașura pe doua paneluri de discuții: „Care este locul de munca ideal pentru a-ți incepe drumul?” și „Pe picioarele tale – Gata…

- Scoala profesionala și Primaria Farcașa organizeaza joi, 9 mai, cea de-a VII-a ediție a concursului de ciclism „Pedaland prin Europa”, in Parcul de ciclism de pe „Dealul Sarbiului”. Inscrierile se fac la secretariatul Scolii profesionale Farcașa, miercuri, 8 mai, intre orele 8.00 si 12.00. Inscrierile…