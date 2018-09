Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunța ca, in perioada 27 august – 3 septembrie 2018, 70 de profesori și elevi de liceu vor participa la prima ediție a Școlii de vara, Știința și Tehnologie, la Magurele. Școala de vara are doua secțiuni. Prima este dedicata elevilor de liceu și ii implica in prelegeri,…

- Pe o ploaie torențiala, dar care nu e risipit deloc emoțiile elevilor și mai ales ale rudelor prezente la ceremonie, promoția iulie 2018 a Școlii de Poliție "Vasile Lascar" din Campina și-a luat ramas bun de la școala și de la profesori. 998 de proaspeți absolvenți au primit gradul profesional de agent…

- Este laureata a mai multor concursuri naționale și internaționale. Primele premii le-a obținut in frageda copilarie. Are acasa o mulțime de trofee și diplome, dar nici prin gand sa-i treaca sa se opreasca. Valeria Marcu este tanara talentata, care-și vede viitorul in muzica. Are 17 ani și a absolvit…

- Cea de a doua editie a Scolii de vara de la Sinaia, organizata in perioada 14 - 19 iulie de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), este dedicata Centenarului...

- La sediul central al Partidului Național Liberal, a avut loc prima ediție a TNL Smart Administration, eveniment la care au participat peste 100 de membri ai Tineretului Național Liberal din toata țara: consilieri locali, județeni sau primari. La eveniment au participat și șeful PNL, Ludovic Orban,…

- 51 de tineri din Republica Moldova au ales sa isi petreaca vacanta la … scoala. In perioada 2-11 iulie, ei descopera secretele energiei regenerabile la Scoala de Vara „ENERGEL", care se desfașoara in acest an in satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni si reuneste elevii participanti la etapa republicana…

- Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” lanseaza astazi un nou proiect, care vizeaza diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin elaborarea si aplicarea de metode si instrumente de educatie remediala de tipul ”A doua sansa” și aplicarea de masuri de educatie preventiva. Proiectul ”Educație…

- Chiar daca aici funcționeaza o școala de arte de aproape 40 de ani, abia acum, cu ceva timp in urma, a fost constuita o formație folclorica, ”Datina”, care sa-i reprezinte pe corneșteni la diverse sarbatori, festivaluri, concursuri. Ceea ce au facut și continua sa faca elevii Școlii de Arte e frumos…