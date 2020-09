Școala de programare și robotică Logiscool reia cursurile în format online Logiscool Romania, lider in programe edu-tech pentru copii, reia cursurile respectand toate normele de siguranța epidemiologica, dar pastreaza și module in format online live, prin videoconferința, pentru cei care aleg sa invețe de acasa. Interactive și utile, cursurile Logiscool le vor oferi elevilor posibilitatea de a dezvolta noi abilitați și, astfel, de a avea acces la un viitor al digitalizarii, indiferent de drumul pe care il vor alege. Ghidați de instructori, elevii vor invața cum sa dezvolte singuri o aplicație sau sa construiasca un joc, dar și cum sa editeze un clip video. Cu aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de scoli din Romania incep luni cursurile online. In Bivolari, judetul Iasi, celor care nu au internet, postasul le va duce cursurile in plic. In Suhurlui, Galati elevii se vor putea uita la televizor la ore, relateaza mediafax. Nu merg la scoala si ar trebui sa faca ore online. Mii de elevi…

- Doua unitati de invatamant de stat din Galati sunt in scenariul rosu si vor ramane inchise la 14 septembrie, potrivit news.ro.Conform deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati, vor ramane inchise, fiind in scenariul rosu, gradinita cu program saptamanal nr. 32 din municipiul…

- Nu este o gluma! In localitatea ieseana Bivolari, elevii vor astepta postasul. O data pe saptamana, acesta le va aduce cursurile printate, scrie Mediafax. Școala din Bivolari e singura din județ in care cursurile incep exclusiv online. Citeste si Monica Anisie, anunt de ultima ora. Cum se…

- Cursurile s-ar putea desfașura online in primele doua saptamani ale noului an școlar, urmand ca elevii sa mearga la școala abia din 1 octombrie. ”Au fost discuții pe aceasta tema (n.r. – ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online). Exista…

- In Mexic, cursurile scolare se desfasoara intr-un mod aparte. Elevii nu se duc fizic la scoala si nici nu participa la cursuri online, ci... stau in fata televizorului. Decizia de a realiza cursurile in acest mod a aparut in contextul in care exista un numar mare de infectari cu noul coronavirus in…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca anul scolar 2020-2021 va incepe fizic pe 14 septembrie. Primul lucru important pentru elevi. Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar. Elevii vor merge efectiv fizic la scoala, a anuntat Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema deschiderii noului an…

- Claudia Stoica este parinte și va fi nevoita sa apeleze la o vecina, daca scoala se va desfasura online din toamna. Se teme, insa, ca ceea ce face invatatoarea la clasa nu poate fi suplinit de...

- Ziarul Unirea Șansele ca școala sa inceapa in regim normal din toamna sunt MICI, susține Ministrul Educației. Monica Anisie: ,,Unii vor fi la școala și alții vor urmari cursurile in sistem online” Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase, potrivit Digi24.…