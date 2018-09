Stiri pe aceeasi tema

- Luni incepe un nou an școlar. Cursurile noului an scolar insumeaza 168 de zile lucratoare pe durata a 34 de saptamani. Acest an școlar este imparțit in doua parți: semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie 2019). Vacantele…

- REZULTATE ADMITERE CAMPINA 2018. Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina a publicat rezultatele concursului de admitere in sesiunea august-septembrie 2018. Dupa contestații se vo afișa rezultatele finale. REZULTATE ADMITERE CAMPINA 2018. La probele scrise au participat peste 4.000 de candidați,…

- Cursurile de educație financiara de la Școala de bani vor avea loc pana la 18 octombrie, in fiecare joi, in sucursalele BCR, dupa incheierea orelor de program bancar. Inscrierile se pot face in orice sucursala sau pe website-ul programului – ...

- Cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie. Anul scolar 2018-2019 este structurat pe doua semestre, dupa cum urmeaza: - semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; - semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Pentru elevii de liceu, anul scolar se va termina pe 31 mai…

- A ajuns la final Scoala de Vara Orientarea si Gestiunea Carierei 2018, editia a 5-a, organizata de Asociatia de Responsabilizare si Dezvoltare a Tineretului Oradea (ARDT). Timp de doua saptamani, 59 de elevi din clasele a X-a si a XI-a, veniti din judetele Bihor, Arad, Alba si Salaj, au avut…

- 51 de tineri din Republica Moldova au ales sa isi petreaca vacanta la … scoala. In perioada 2-11 iulie, ei descopera secretele energiei regenerabile la Scoala de Vara „ENERGEL", care se desfașoara in acest an in satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni si reuneste elevii participanti la etapa republicana…

- Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa” ii invita pe copiii cu varste cuprinse intre 9 și 14 ani la „Specii ocrotite din fauna Romaniei”, un modul al Școlii de Vara de la Antipa susținut de dr. Alexandru Iftime, specialist al muzeului. Cursurile vor debuta luni, 2 iulie 2018 incepand cu…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 10 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat in vacanta mai repede, iar in ultima saptamana de scoala au sustinut Evaluarea Nationala. Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut probele examenului…