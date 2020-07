Stiri pe aceeasi tema

- “Am votat, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, Rezoluția ce da unda verde organizarii, in toamna acestui an, a Conferinței privind viitorul Europei in contextul eforturilor asociate perioadei post-Covid19”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. “Traim vremuri complicate la nivel…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, la 10 iunie, o lege mai mult decat necesara – Legea 354/2020 – in perspectiva absorbției de fonduri europene in viitorul cadru bugetar multianual 2021 – 2027. Concret, legea transforma agențiile de dezvoltare regionala (ADR) in „Autoritați de Management” pentru programele…

- Achizițiile realizate de unitațile sanitare in perioada pandemiei și bonusul acordat cadrelor sanitare aflate in prima linie a luptei cu pandemia vor fi suportate din fonduri europene, au decis deputații, care au hotarat extinderea acordarii stimulentului de risc de 2.500 de lei și la alte categorii…

- De la o saptamana la alta numarul angajaților care intra in șomaj tehnic, din cauza pandemiei provocata de coronavirus, crește considerabil. Astfel, daca luni, 6 aprilie, din județul Bacau aveau suspendat contractul de munca 18.900 salariați, ieri, 13 aprilie, numarul lor a ajuns la 21.135. Pe de alta…

- Viziere de protecție impotriva contaminarii și infecției cu noul coronavirus (SARS-Cov-2) au aparut la vanzare in Piața Centrala din Bacau, la tarabele cu marfuri industriale. Acestea se vand la 30 de lei bucata. Vizierele sunt greu de gasit in comerț, iar pe siteurile celor mai cunoscute magazine online…

- Ventilatoarele medicale fac diferența intre viața și moarte. Un pat medical fara ventilator poate fi patul de moarte in plina epidemie de coronavirus. Consiliul Județean Bacau, la inițiativa consilierilor PSD, a aprobat – in ședința desfașurata in aceasta seara – alocarea a 2,5 milioane lei pentru cumpararea…

- SJU Bacau a achizitionat, din resurse proprii, kituri de testare a anticorpilor SARS-CoV-2 de tip IgM si IgG, prin metoda ELISA (Enzyme Linked Immunosorbet Assay). Este o tehnica de dozare enzimatica a imunoglobulinelor specifice in anumite infectii. Se folosește in mod curent la identificarea si aprecierea…

- Pe fondul instituirii starii de urgența, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala sunt trimiși sa verifice daca se respecta unele masuri impuse de ordonanțele militare. Astfel, aceștia vor controla in teritoriu daca in restaurantele, hotelurile, cafenelele sau alte localuri publice se vand…