Școală bombardată în Gaza sub ochii ONU Cel putin sase persoane care se adaposteau intr-o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr-un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), relateaza AFP. „Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene in Fasia Gaza”, a declarat UNRWA, potrivit unui comunicat. Potrivit sursei citate, zeci de persoane au fost, de asemenea, ranite si bilantul victimelor este cu „siguranta mai mare”. Contactata de AFP, armata israeliana a indicat ca verifica aceste informatii. „Acest lucru este scandalos si arata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

