- La sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020, in județul Suceava sunt inscriși 1.399 de candidați. Examenul va debuta luni, 24 august, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Conform Inspectoratului Școlar, vor funcționa șapte centre de examen, toate in municipiul Suceava, la Colegiul Național…

- Sub genericul deja consacrat al Scolii altfel, Memorialul Ipotesti − Centrul National de Studii Mihai Eminescu, organizeaza, in perioada 18-21 august 2020, Incubatorul de lectura, la care sunt invitați sa participe profesori și elevi din județul Botoșani.

- Dupa repartizarea computerizata, in județul Neamț sunt 243 de elevi care n-au mai prins locuri in licee. Doar la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia mai sunt 6 locuri libere, potrivit rezultatelor publicate ieri pe edu.ro. „Aceștia vor intra in urmatoarea etapa de admitere 24 iulie – 3…

- Absolventa Colegiului National „Petru Rares” din Suceava, Georgiana Strugariu, a fost acceptata sa studieze la UCL, The Bartlett School of Architecture din Londra. Succesul tinerei este cu atat mai laudabil cu cat viata ei nu n-a fost deloc usoara. Ambii sai parinti au murit, iar ea locuieste la o prietena.

- Nu mai puțin de 13 elevi din județul Suceava au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an. Pe primul loc la nivel județean se afla Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava cu patru elevi care au luat 10 pe linie la toate probele examenului de Bacalaureat. Pe locurile urmatoare s-au clasat…

- Patru eleve de la Colegiul Național „Petru Rareș" (CNPR) Suceava au obținut cate un Certificat internațional de cunoaștere a limbii germane la cel mai inalt nivel, cu punctaj maxim. Este vorba de Alexandra Apostol, Ana Golea, Mihaela Rotar și Teodora Lungoci, eleve care au trecut cu ...

- Tudor Mutrescu, din clasa a 11-a H, de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, s-a clasat pe podiumul etapei naționale a Concursului International Public Speaking, competitie de discurs public in limba engleza organizat de Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleza.Elevul a fost pregatit ...