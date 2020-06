ȘCOALĂ… ALTFEL?! Perspective anunțate pentru noul an școlar SCHIMBARI MAJORE IN PROCESUL EDUCAȚIONAL: Se pare ca, din toamna, clase vor fi organizate cu maximum 10-15 elevi. Aceștia vor sta, potrivit noilor prevederi, cel mult 4 ore pe zi la școala. Fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute (n.r. OARE CE POȚI FACE CA PROFESOR IN NUMAI JUMATATE DE ORA?!), in condițiile in care jumatate din elevi (CARE ANUME?!?) vor invața de acasa online. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

