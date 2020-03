Școala 6 are din nou personalitate juridică. Când vor reveni elevii în bănci? Reinființarea Școlii numarul 6 „Grigore Baștan” din municipiul Buzau este certa insa nu se știe și data la care elevii se vor muta in vechea cladire. Chiar daca parinții elevilor au obținut caștig de cauza dupa ce au contestat in instanța comasarea cu școala numarul 16 „Ion Creanga”, va mai trece timp pana cand Școala numarul 6 iși va relua activitatea. Deocamdata, Școala „Grigore Baștan” a fost trecuta din nou de Consiliul Local Municipal Buzau pe lista unitaților de invațamant cu personalitate juridica. Lucrarile de refacere a instalațiilor sanitare și de amenajare a claselor de la Școala numarul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

