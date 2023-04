Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ca vorbim despre competiții sportive, manifestari cultural artistice sau activitați de picnic, jandarmii satmareni vor asigura masuri specifice la meciurile de fotbal ce se vor desfașura sambata intre CSM Satu Mare si FC Bihor Oradea la Satu Mare și cel dintre CSM Victoria Carei și SCM Zalau,…

- Rezultat istoric pentru echipa de juniori under 19 de la SCM Zalau. Jucatorii pregatiti de Alexandru Pop au devenit castigatorii Seriei a IX-a din Campionatul National Under 19, calificandu-se in faza urmatoare a competitiei alaturi de castigatoarele celorlalte opt serii, plus alte sapte echipe de pe…

- Echipa de fotbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a debutat, astazi, in Play-Off-ul Ligii 3 in deplasare la Satu Mare, unde a intalnit echipa localitații. Scorul final a fost 0-0. Meciul a inceput la ora 17:00 și s-a desfașurat pe Stadionul Olimpia din Satu Mare. Obiectivul Gloriei de anul acesta este…

- Scoțianul Scott McTominay a marcat marți seara o dubla, surprinzand o echipa a Spaniei mult schimbata și obținand pentru Scoția o victorie meritata cu 2-0. A fost surpriza serii in preliminariile de calificare la Euro 2024, scoțienii obținand pe Hampden Park a doua victorie in startul campaniei.Victoria…

- Echipa de junioare 3 a LPS Targu Mureș a jucat la Zalau primul meci, prima victorie in compania junioarelor 3 de la AHC VM Zalau. AHC VM Zalau 28-30 LPS Targu Mureș Antrenor: Vizi Jozsef Antrenori secunzi: Biro Zita Boldea Adrian Balazs Zsofia Stefan Maria Balazs Antonia Bodoni Zsuzsa Stoica Delia Kalman…

- Clasele V – VIII In perioada 17- 19 martie 2023, la Școala Profesionala „George Coșbuc” Medieșu Aurit, județul Satu Mare, s-a desfașurat etapa interjudețeana a Concursului Național de Matematica „Olimpiada Satelor din Romania.” La concurs au participat 99 elevi ai unor școli rurale din 8 județe : Bihor,…

- Sambata, 4 martie a.c., in urma verificarilor efectuate, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica au identificat trei barbați, doi de 46 de ani, unul din comuna Chieșd și altul din comuna Bocșa, județul Salaj, precum și un barbat de…

- Timp de zece zile, fotbalistii de la SCM Zalau se vor pregati la Baile Felix, perioada cantonamentului fiind 1 – 10 februarie. Antrenorii Cristian Luput, Claudiu Cornaci si Sergiu Moga au stabilit un lot de 27 de jucatori pentru stagiul de pregatire, trei dintre ei fiind juniori de la grupele de republicani.…